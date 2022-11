Romania: trovato morto un militare francese nella sua stanza d’albergo a Bucarest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un militare francese è stato trovato morto nella sua stanza d'albergo oggi a Bucarest, capitale della Romania, dove la Francia ha il comando della missione Nato di rafforzamento del fianco orientale. Secondo fonti della polizia, citate dai media locali, l'uomo di 41 anni è stato trovato con uno scalpello conficcato nel collo e non sono stati trovati segni di effrazione. Il suo corpo è stato scoperto da una domestica ed è stata aperta un'indagine, ha riferito la polizia. Secondo quanto riportato, l’uomo si era regolarmente registrato con altri militari francesi in un hotel della capitale romena dove sarebbe rimasto fino al 3 gennaio. La Francia sta guidando una missione in Romania lanciata in risposta all'invasione russa dell'Ucraina con l'obiettivo di rafforzare la difesa del fianco orientale della Nato. I soldati francesi sono principalmente schierati nella base di Cincu, nel centro della Romania, dove il ministro della Difesa francese Sebastien Lecornu si è recato in visita in settimana.(Rob)