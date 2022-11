© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr domani sarà a Parigi per un primo incontro con l'omologa francese Laurence Boone. E' lo stesso fitto a renderlo noto su Twitter. "Sarà l'occasione per iniziare a confrontarci sui più importanti dossier europei", ha scritto Fitto. (Frp)