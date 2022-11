Russia-Ucraina: governatore regionale, elettricità a Kherson sarà ripristinata in giornata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'alimentazione elettrica a Kherson, interrotta a seguito di un attacco terroristico a una linea elettrica, dovrebbe essere ripristinata entro la giornata odierna. Lo ha affermato il governatore ad interim della regione Volodymyr Saldo. "Non c'è corrente elettrico solo nel capoluogo regionale. Non ci sono problemi nel resto della regione di Kherson. Le nostre squadre sono già partite per eseguire lavori di riparazione e l'alimentazione elettrica dovrebbe essere ripristinata oggi", ha detto Saldo all'emittente televisiva "Rossija 24". Nel corso della giornata l'amministrazione regionale di Kherson ha reso noto che nel capoluogo e in alcuni distretti della regione, a causa di un attacco terroristico organizzato da sabotatori ucraini, la fornitura di acqua ed elettricità è stata interrotta. (Rum)