Roma: riscaldamenti al via da 21 novembre, fuori ospedali e scuole e abbassamento di 1 grado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- A Roma i riscaldamenti, rispetto al piano del Governo, saranno accesi a partire dal 21 novembre e non dall'8 come stabilito nel documento. Si riduce, così, in totale a tre settimane il periodo di attivazione degli impianti. A stabilirlo un'ordinanza che il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato venerdì 4 novembre. L'atto prevede delle deroghe, sono fuori dal piano, infatti, gli ospedali, e le scuole. Per gli asili nidi e le materne, però, è previsto l'abbassamento di un grado della temperatura massima consentita. (Rer)