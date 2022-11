Spagna: “El Pais”, le pressioni di Ayuso su Feijoo preoccupano i vertici dei popolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare spagnolo (Pp) si interroga su nuove possibili tensioni interne alimentate, ancora una volta, dalla presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz-Ayuso. Come riferisce il quotidiano “El Pais”, infatti, sarebbe stata proprio la pressione esercitata da Ayuso a convincere Alberto Nunez Feijoo a interrompere dopo tre settimane i negoziati con il governo sulla riforma del Consiglio superiore della magistratura. Che Ayuso fosse contraria al negoziato col governo è emerso alla fine di ottobre, in concomitanza a quando Feijoo ha deciso di interrompere i colloqui con il presidente del governo, Pedro Sanchez, dopo non aver ricevuto adeguate rassicurazioni sulle modifiche al reato di sedizione. Le pressioni del presidente di Madrid sul leader popolare, tuttavia, hanno suscitato diverse critiche interne al partito conservatore e alimenta le speculazioni sulle sue aspirazioni di arrivare a guidare i popolari a livello nazionali. Dopo la faida interna che ha portato all’uscita di scena di Pablo Casado – che ha guidato il partito prima di Feijoo – i popolari sono accreditati da diversi sondaggi in vantaggio in vista delle elezioni previste entro la fine del 2023. Un nuovo regolamento di conti animato da Ayuso, tuttavia, potrebbe mettere in crisi le aspirazioni del Pp di tornare alla Moncloa.(Spm)