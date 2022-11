© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incendio in via dei Robilant, allo stadio Farnesina di atletica leggera, a Roma. Ad andare a fuoco un container adibito a magazzino contenente diverso materiale tra cui tappeti in erba sintetica. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco che hanno evitato il propagarsi delle fiamme alla vegetazione circostante. (Rer)