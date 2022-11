Spagna: Iglesias, Podemos ha scommesso su piattaforma Sumar ma pretende rispetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito di sinistra spagnolo Podemos intende “scommettere” sull’alleanza con la piattaforma politica Sumar ma pretende “rispetto”. Lo ha dichiarato l’ex segretario di Podemos, Pablo Iglesias, nella giornata conclusiva dell’Università d’autunno, il forum di riflessione annuale organizzato dalla forza politica. Iglesias ha di fatto puntato il dito contro la vicepresidente del governo e ministra del Lavoro, Yolanda Diaz, fondatrice della piattaforma Sumar, chiedendole di avere un ruolo più attivo in vista dell’appuntamento elettorale previsto fra sei mesi, ovvero le regionali e comunali. “Chi pensa che una candidatura di sinistra possa ottenere un risultato positivo alle elezioni generali se Podemos andrà male alle elezioni municipali e regionali? Bisogna essere stupidi", è esploso Iglesias dopo aver criticato "alcuni" che ritengono che l'appuntamento di maggio sia "una magnifica opportunità" per il suo partito "per ottenere un brutto risultato” e, quindi, scomparire. Secondo Iglesias, questo approccio è dovuto all’idea che, una scomparsa di Podemos, "lascerà a tutti campo aperto per un'altra nuova sinistra che non sarà perseguitata” né “trattata in modo negativo dai media progressisti”. (segue) (Spm)