Imprese: Coldiretti, domani giornata birra italiana (2)

- All’iniziativa partecipano il presidente della Coldiretti Ettore Prandini, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, il presidente del Consorzio di tutela e promozione della birra artigianale italiana Teo Musso, Tommaso Ganino dell’Università di Parma che illustrerà le ultime novità della genetica italiana del luppolo, Katya Carbone del Crea che spiegherà il progetto “Innova luppolo”. L’incontro verrà aperto dall’introduzione del segretario generale della Coldiretti Enzo Gesmundo. Per l’occasione verrà diffuso il primo report su “La birra artigianale e la sfida del 100 per cento Made in Italy” con dati sul settore, i consumi, le problematiche legate all’esplosione dei costi di produzione e gli obiettivi per il futuro. (Com)