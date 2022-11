Ucraina: Klitschko non smentisce piano evacuazione Kiev, valutiamo vari scenari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il nemico tuttavia è insidioso e cinico. La Russia sta commettendo un genocidio, in particolare cercando di provocare un collasso nel settore energetico dell'Ucraina. Gli addetti alle infrastrutture, gli addetti all'energia si concentrano ed eliminano tempestivamente i danni alle reti, fanno di tutto per garantire che i residenti abbiano servizi critici. Ma dobbiamo essere pronti per varie opzioni per lo sviluppo degli eventi, anche se speriamo che il peggio non accada”, ha affermato il sindaco di Kiev. “Pertanto, non c'è motivo di farsi prendere dal panico oggi. Kiev vive e lavora. La resistenza e la volontà di ciascuno di noi sono ciò che il nemico non ha potuto e non potrà distruggere. Risparmiamo elettricità, aiutiamoci a vicenda. Insieme resisteremo e vinceremo”, ha concluso Klitschko. (Kiu)