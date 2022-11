Migranti: Malan (Fd'I), non consentiremo sistema criminale che sfrutta disperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Meloni, in particolare con il ministro Piantedosi, ha chiarito che sui migranti l'Italia ha voltato pagina rispetto ai precedenti governi: umanità sì, ma con fermezza. Lo dichiara il vicepresidente del gruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan. "Questo significa che potranno sbarcare soltanto coloro che ne hanno veramente diritto, e che l'accoglienza non sarà garantita a tutti coloro che vengono trasportati dalle navi delle Ong. I flussi dei migranti vanno gestiti dalla legge italiana non dai trafficanti di esseri umani. È finito il tempo in cui l'Italia era il porto franco dove chiunque può entrare a suo comodo. Nessuno mette in discussione gli obblighi umanitari e di assistenza, ma questo deve avvenire in una cornice di legalità, anche perché va ricordato chiaramente che dietro il fenomeno degli sbarchi si cela un sistema criminale che sfrutta la povertà, l'indigenza e la disperazione e i soldi che incassa vanno a finanziare altra criminalità e terrorismo. Il governo Meloni non consentirà tutto questo", aggiunge. (Rin)