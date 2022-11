Cop27: segretario esecutivo Stiell, oggi è “l’inizio di una nuova era”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi siamo all’inizio di una “nuova era”. Lo ha affermato Simon Stiell, segretario esecutivo della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc), nel suo discorso rivolto in occasione dell’apertura della 27ma Conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, meglio nota con l’acronimo Cop27, che ha avuto inizio oggi a Sharm el Sheikh, in Egitto. "La Cop27 stabilisce la direzione verso una nuova era di attuazione, dove i risultati del processo formale e informale iniziano davvero a unirsi per guidare un maggiore progresso climatico", ha affermato Stiell, aggiungendo: “Con il Regolamento di Parigi sostanzialmente concluso grazie alla Cop26 di Glasgow lo scorso anno, la prova del nove di questa e di ogni futura Cop consiste nel comprendere quanto le decisioni siano accompagnate dall'azione. Tutti, ogni singolo giorno, in qualsiasi parte del mondo, devono fare tutto il possibile per evitare la crisi climatica". (segue) (Cae)