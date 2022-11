Milano: nel parco Chiesa Rossa una nuova area giochi per i bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parco Chiesa Rossa si arricchisce di percorsi ricreativi e giochi inclusivi per tutti i bambini e le bambine del quartiere. E' stata inaugurata oggi dall'assessora all'Ambiente e Verde, Elena Grandi con Natale Carapellese, Presidente del Municipio 5, Arianna Petra Fontana, Consigliera di Amministrazione Fondazione di Comunità Milano e Martina Gerosa, Disability Manager e Consulente Pio Istituto dei Sordi, la nuova area giochi all'interno del parco. Il progetto rientra nella più ampia iniziativa "Gioco al Centro - Parchi gioco per tutti", avviata nel 2018 da Fondazione di Comunità Milano Onlus, insieme al Comune di Milano, per realizzare aree attrezzate accessibili con giochi inclusivi nei parchi pubblici dei nove Municipi della città. "Oggi è un giorno di festa. Per il Municipio 5 e per il Parco Chiesa Rossa, per le bambine e i bambini del quartiere e della nostra città, per chi crede che i nostri spazi verdi debbano sempre più diventare luoghi di inclusione, di gioco, di creatività, di condivisione - ha detto l'assessore Grandi -. Voglio ringraziare Fondazione di Comunità Milano che, passo dopo passo, è sempre al fianco dell'Amministrazione nel costruire il bello; e anche il Municipio 5 e Martina Gerosa che con il Pio Istituto dei Sordi ha contribuito a fare di questa nuova area giochi un luogo davvero speciale e accessibile". (segue) (Com)