Milano: nel parco Chiesa Rossa una nuova area giochi per i bambini (2)

- "Siamo orgogliosi di poter ospitare, come Municipio 5, un progetto di area giochi accessibile a tutte le bambine e bambini del territorio. Un grazie particolare al Comune di Milano e alla Fondazione di Comunità Milano che hanno consentito di realizzare un percorso educativo importante per le nostre realtà e numerose scuole presenti nei quartieri Chiesa Rossa, Torretta e Stadera - ha dichiarato il presidente Carapellese -. L'attenzione e la cura nei confronti di tutte le diverse abilità e sensibilità presenti nel territorio sarà sempre più un obiettivo che intendiamo perseguire, come Municipio 5, per coinvolgere più attivamente nei giochi, in modo efficace e partecipativo, le bambine e i bambini, le famiglie e gli istituti scolastici per garantire in modo concreto il diritto al gioco, come sancito dalla Convenzione Onu sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza". La nuova area giochi è situata a pochi metri dalla Biblioteca Chiesa Rossa e si articola in cinque ambiti: area per le prime esperienze, area del movimento, area della musica, area creativa e area della lettura. (segue) (Com)