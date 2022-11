Clima: Bonelli-Evi, a Cop27 Meloni si presenta con trivelle e stop rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il biglietto da visita con cui la presidente Meloni si presenterà a Sharm El Sheik alla Conferenza sul Clima è estremamente negativo e nero petrolio come quello del suo Governo, non solo dal punto di vista del colore politico: perché i primi provvedimenti vanno assolutamente nella strada opposta alla lotta al cambiamento climatico, come la ripresa delle trivellazioni e il blocco delle autorizzazioni sulle rinnovabili". Lo affermano in una nota i co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli e Eleonora Evi, deputati di Alleanza Verdi e Sinistra, che proseguono: "Non vi è assolutamente una visione per il futuro, anzi vi è una ostilità nei confronti della lotta al cambiamento climatico di questo Governo, altrimenti non si spiegherebbe il perché stia accelerando sulle trivellazioni nelle zone di alto pregio ambientale dei nostri Mari, fornendo dati e tempi completamente falsi, ma nel frattempo tenga bloccati 180 gigawatt di autorizzazioni di energia rinnovabile, grazie ai quali l'Italia potrebbe andare verso l'autonomia energetica, pagare un prezzo più basso l'energia e dare un contributo alla crisi climatica".