Clima: Bonelli-Evi, a Cop27 Meloni si presenta con trivelle e stop rinnovabili (2)

- "E poi - spiegano i deputati - è una inaccettabile che la lotta in difesa dell'ambiente possa essere disgiunta dalla lotta in difesa dei diritti umani. l'Egitto è il luogo della violazione dei diritti umani, il luogo delle torture, il luogo dove Giulio Regeni ha trovato la morte assassinato dal regime egiziano. Ma anche il Paese dove, Alaa Abdel Fatah, Il più importane attivista egiziano, è in sciopero della fame da 215 giorni e il regime lo sta facendo morire in carcere. Per queste ragioni ci saremmo aspettati e ci aspettiamo da parte del Governo italiano, prima della Cop27, una dura presa di posizione in difesa dei diritti umani, ma chi in Italia tiene ancora centinaia di vite umane al largo delle coste nelle navi Ong, a queste istanze è cieco e sordo", concludono Bonelli ed Evi. (Rin)