Siria: ong, sale a 9 il numero dei morti causati dall’attacco contro campi profughi a nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nove persone, due non identificate e sette civili, tra cui una donna e tre bambini, sono rimasti uccisi a seguito del bombardamento di stamattina contro campi profughi a Idlib, regione nel nord-ovest della Siria che rappresenta l’ultima roccaforte controllata in buona parte dai gruppi di opposizione siriana. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma con una vasta rete di fonti sul campo, precisando che il numero dei feriti è pari ad almeno 77. Il Sohr ha riferito che le forze del governo di Damasco stanziate a Nayrab, a sud-est di Aleppo, hanno lanciato sei razzi carichi di bombe a grappolo contro cinque campi profughi a ovest di Idlib, tra cui Watan e Maram. Inoltre, diversi civili sono rimasti feriti dai bombardamenti contro la città di Ariha. Da parte loro, i gruppi di opposizione hanno risposto colpendo le postazioni delle forze siriane nella periferia nord-occidentale di Hama, a Saraqib, Idlib e nella periferia nord di Latakia.(Lib)