Clima: Floridia (M5s), cosa dirà Meloni alla Cop27, finora solo nucleare e trivelle

- "Cosa dirà Giorgia Meloni alla conferenza sul clima dell'Onu, in corso in Egitto? Finora non è dato sapere quale posto ha la questione ambientale per il suo governo, visto che se ne parla solo per paventare il ritorno al nucleare e per lo sblocco delle trivellazioni in mare". Lo afferma la capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato Barbara Floridia. "Eppure era proprio Giorgia Meloni nel 2016 a chiedere agli italiani di votare contro le trivelle. Adesso autorizza un possibile scempio per sbloccare risorse utili a coprire massimo due anni e che, una volta terminate, non saranno più disponibili", aggiunge.(Rin)