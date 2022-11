Libia: premier Dabaiba nomina il capo di servizio sicurezza generale ministro dell’Interno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia, Abdulhamid Dabaiba, ha deciso di affidare “temporaneamente” a Emad Trabelsi, capo del servizio di sicurezza generale proveniente dalla città nord-occidentale di Zintan, l’incarico di ministro dell’Interno. Lo riferisce il portale di informazione libico “Al Wasat”. A settembre, Trablesi, ex capo dell’intelligence, era stato promosso sottosegretario dello stesso dicastero. La nomina è giunta dopo che, a luglio scorso, Dabaiba ha sospeso dall'incarico il ministro dell'Interno Khaled Mazen, nominando a capo del dicastero il ministro della Governance locale, Badr El Din al Toumi, a seguito degli scontri nella capitale. Ora non è chiara quale sia la motivazione dietro la decisione di Dabaiba. Secondo quanto riferito sul suo account Twitter da Emadeddin Badi, analista libico del Global Initiative Against Transnational Organized Crime, organizzazione internazionale non governativa con sede a Ginevra, la nomina potrebbe esacerbare tensioni tra i gruppi armati della capitale Tripoli e di conseguenza “sul fianco occidentale” del Paese. A tal proposito, l’emittente panaraba “Al Arabiya” evidenzia come il servizio di sicurezza generale abbia svolto un ruolo rilevante nell’impedire alle milizie del governo rivale di Fathi Bashagha di prendere il controllo della capitale alla fine del mese di agosto scorso.(Lit)