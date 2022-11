Tanzania: schianto aereo lago Vittoria, almeno 19 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 19 persone sono morte nello schianto del piccolo aereo passeggeri operato dalla compagnia Precision Air che questa mattina è precipitato sul lago Vittoria. Lo ha dichiarato il primo ministro della Tanzania, Kassim Majaliwa, affermando che le autorità hanno liberato la carcassa del veicolo da tutti i corpi. “Stiamo iniziando a tirare fuori i bagagli e gli oggetti personali dall'aereo. Un team di medici e agenzie di sicurezza ha avviato il processo di identificazione dei morti e di notifica alle famiglie”, ha detto Majaliwa citato dalla "Bbc". In precedenza, la compagnia aerea aveva riferito che 26 dei 43 passeggeri del volo erano stati salvati e trasportati in ospedale. L'aereo era decollato dalla città costiera di Dar es Salaam e si stava avvicinando all'aeoroporto di Bukoba. "Siamo riusciti a salvare un certo numero di persone", aveva detto ai giornalisti il comandante della polizia della provincia di Kagera, William Mwampaghale, spiegando che il velivolo ha iniziato a riscontrare problemi quando si trovava a circa 100 metri da terra, anche a causa del maltempo. L'aereo è quindi precipitato in acqua. Mwampaghale ha aggiunto che gli sforzi di salvataggio erano in corso e ha definito la situazione "sotto controllo". (Res)