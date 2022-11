Sanità: Anelli (Lega), Calenda ammette che in lombardia è eccellenza, ma non è merito di Moratti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "Anche Carlo Calenda si ritrova a dover riconoscere come il sistema sanitario lombardo sia oggettivamente un'eccellenza. Peccato cerchi goffamente di dare tutti i meriti all'ormai ex vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti. Mi dispiace per Calenda e per la Moratti, ma la sanità lombarda funzionava già prima dell'insediamento di quest'ultima e funzionerà anche dopo di lei". Così dichiara Roberto Anelli, capogruppo della Lega al Pirellone, sulle dichiarazioni del leader di Azione Carlo Calenda sulla candidatura in Lombardia di Letizia Moratti. "Il dato fondamentale è quindi che finalmente la sinistra ammette che la Sanità in Lombardia funziona e funziona bene – prosegue Anelli – peccato lo faccia solo all'ultimo, quando non ammetterlo significherebbe perdere la faccia. Avrei preferito vedere questo atteggiamento più costruttivo durante i durissimi mesi dell'emergenza, quando invece tutti i partiti di centrosinistra preferivano, per opportunismo politico, attaccare in ogni modo Regione Lombardia". "Quello che poi mi lascia veramente allibito è il tentativo da parte di Calenda di intestare alla Moratti, ormai sua candidata alla prossime regionali, i meriti del successo della campagna vaccinale e della riforma sanitaria in Lombardia – aggiunge – meriti che appartengono a chi ha lavorato sodo e con abnegazione durante l'emergenza: del presidente Attilio Fontana in primis, di tutta la Giunta regionale e della struttura di Regione Lombardia". "Moratti ha invece deciso di abbandonare il proprio posto, la guida di un assessorato delicato come quello della Sanità, per dedicarsi alla sua corsa politica. Fortunatamente per i cittadini lombardi, ha subito accettato di farsi carico del delicato ruolo un uomo capace come Guido Bertolaso, il quale sì ha aiutato concretamente al superamento dell'emergenza" conclude Anelli. (Rem)