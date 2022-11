Ucraina: von der Leyen, in settimana presenteremo pacchetto assistenza finanziaria per 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come riferito da una nota della Commissione, il piano di assistenza sarà pari a 1,5 miliardi di euro al mese, per un totale di 18 miliardi per l'intero 2023, una somma che dovrebbe contribuire in modo significativo a coprire il fabbisogno finanziario dell'Ucraina per il 2023. "Entrambi i leader riconosciuto l'importanza di garantire un finanziamento prevedibile e regolare delle funzioni statali essenziali. Il sostegno sotto forma di prestiti a lungo termine altamente agevolati, con copertura dei costi per interessi, dovrebbe essere valido anche per sostenere le riforme dell'Ucraina e il suo percorso verso l'adesione all'Ue. Il pacchetto finanziario dell'Ue dovrebbe essere accompagnato da un sostegno simile da parte di altri importanti donatori. La presidente von der Leyen ha confermato il lavoro in corso da parte dell'Ue per continuare a fornire sostegno umanitario immediato all'Ucraina, in particolare durante l'inverno. La presidente von der Leyen ha ribadito che l'Ue è presente a lungo nel suo sostegno all'Ucraina. (Beb)