Migranti: Delmastro, bene governo, nessuna accondiscendenza nei confronti delle Ong

- "Bene la politica del Governo: soccorso e assistenza ai bisognosi, ma nessuna accondiscendenza nei confronti del sistema delle Ong che coltiva il proposito di trasformare l'Italia nel campo profughi d'Europa". Lo dichiara Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d'Italia e Sottosegretario al Ministero della Giustizia. "Le Ong o sono navi pirata e come tali devono essere trattate o sono navi battente bandiera di altri Stati con cui dovranno relazionarsi per i migranti trasportati in spregio alle leggi nazionali italiane", aggiunge.(Rin)