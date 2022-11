Ue-Moldova: von der Leyen in settimana in visita a Chisinau, "situazione energetica terribile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha avuto una conversazione telefonica con la presidente della Moldova, Maia Sandu, per discutere della “terribile situazione energetica” in corso nel Paese. “Stiamo lavorando a un ulteriore sostegno per aiutare la Moldova con i suoi bisogni immediati di gas ed elettricità”, ha scritto von der Leyen su Twitter dopo il colloquio. “Non vedo l'ora di incontrare la presidente Sandu quando visiterò la Moldova a metà settimana”, ha aggiunto la presidente della Commissione. (Beb)