Imprese: Coldiretti, domani giornata birra italiana

- Apre il primo salone della birra artigianale Made in Italy con la preparazione dal vivo della popolare bevanda con la cotta in diretta utilizzando malto e luppolo nazionali per passare quindi alla fase di fermentazione che precede l’imbottigliamento. Sarà l’occasione – spiegano Coldiretti e Consorzio Birra – per parlare della crescita esplosiva del settore negli ultimi 20 anni con l’Italia che partendo da zero è riuscita a conquistare i mercati mondiali. Dalle ore 9.30 di domani lunedì 7 novembre 2022 negli spazi del centro congressi di Palazzo Rospigliosi nella sede della Coldiretti in via XXIV Maggio 43 a Roma con decine di produttori da tutte le regioni sarà possibile assistere alla preparazione in diretta della birra artigianale 100% Made in Italy, fare un viaggio sui sentieri del luppolo con gli esperti per la degustazione olfattiva e tattile delle varietà regionali a km zero fra profumi e aromi e conoscere birre artigianali da nord e sud dell’Italia. (segue) (Com)