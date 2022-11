Ucraina: Klitschko non smentisce piano evacuazione Kiev, valutiamo vari scenari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, non smentisce l’esistenza di un piano per la completa evacuazione della capitale ucraina in caso di blackout totale, ma ha invitato i cittadini a non farsi prendere dal panico. In un messaggio sul suo canale Telegram, Klitschko ha ricordato che “gli attacchi terroristici della Russia contro città e paesi ucraini sono in corso da nove mesi. Ora l'aggressore sta cercando di distruggere le infrastrutture critiche del nostro Stato per lasciare gli ucraini senza luce, riscaldamento e acqua nel periodo invernale”, ha detto il primo cittadino di Kiev. “Nella situazione bellica in cui viviamo, è necessario avere dei piani in caso di vari scenari di sviluppo di eventi e situazioni di emergenza. E prepararsi ad agire”, ha proseguito Klitschko parlando di un potenziale piano di evacuazione cittadino. “In preparazione per l'inverno, abbiamo acquistato e ottenuto da partner stranieri, e continuiamo ad acquistare, generatori, pistole termiche, equipaggiare le centrali termiche e mettere in sicurezza le infrastrutture critiche. Stiamo facendo tutto il possibile per garantire la vita della capitale in queste difficili condizioni”, ha detto Klitschko. (segue) (Kiu)