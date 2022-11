Ucraina: Zelensky sente von der Leyen, focus su assistenza finanziaria e sanzioni all'Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha avuto una conversazione telefonica con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Abbiamo discusso dell'assistenza macrofinanziaria all'Ucraina per l'anno in corso e per il prossimo", ha fatto sapere Zelensky sul suo canale Telegram. "Abbiamo anche sottolineato l'importanza di continuare l'Iniziativa sui cereali per la sicurezza alimentare mondiale. Ho toccato inoltre la questione del rafforzamento delle sanzioni e dell'opposizione alle azioni dell'Iran, che sostiene l'aggressione contro il nostro Paese", ha aggiunto Zelensky. (Kiu)