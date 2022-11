Cop27: segretario esecutivo Stiell, oggi è “l’inizio di una nuova era” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario esecutivo, il cui mandato ha avuto inizio nell’agosto scorso, ha poi chiesto ai governi di concentrarsi su tre aree cruciali alla Cop27. La prima è legata a un “passaggio di trasformazione verso la realizzazione dell'accordo di Parigi, passando dai negoziati alle azioni concrete. Il secondo obiettivo è consolidare i progressi in ambiti quali mitigazione, adattamento, finanziamento e perdite e danni, rafforzando al contempo i finanziamenti destinati soprattutto a fronteggiare l’impatto dei cambiamenti climatici. Infine, i governi sono chiamati a migliorare in termini di trasparenza e responsabilità nel quadro del processo di lotta ai cambiamenti climatici guidato dalle Nazioni Unite. Le parole di Stiell hanno fatto eco a quelle del ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, presidente designato della Cop27, il quale ha reso noto che una delle questioni che verrà maggiormente discussa durante la Conferenza sarà la modalità di finanziamento in risposta a perdite e danni provocati dai cambiamenti climatici. (segue) (Cae)