Cop27: segretario esecutivo Stiell, oggi è “l’inizio di una nuova era” (3)

- Shoukry ha chiesto di fornire ogni tipo di sostegno al continente africano per far fronte alle conseguenze negative del cambiamento climatico, evidenziando come “l'attuale modello di sviluppo sia insostenibile". “Ci riuniamo quest'anno in un momento in cui l'azione globale per il clima sta assistendo a un momento di svolta. Il multilateralismo è messo in discussione dalla geopolitica, dall'aumento vertiginoso dei prezzi e dalle crescenti crisi finanziarie, mentre diversi Paesi colpiti dalla pandemia si sono appena ripresi e i disastri causati dai cambiamenti climatici stanno diventando più frequenti" ha dichiarato il ministro egiziano, aggiungendo che "la Cop27 rappresenta un'opportunità unica nel 2022 affinché il mondo si unisca e faccia funzionare il multilateralismo ripristinando la fiducia”. “La Cop27 deve essere ricordata come la Cop dell’attuazione, quella in cui ripristiniamo il grande affare che è al centro dell'accordo di Parigi", ha dichiarato Shoukry. (segue) (Cae)