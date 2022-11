Cop27: segretario esecutivo Stiell, oggi è “l’inizio di una nuova era” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie a ciò che abbiamo implementato dalle raccomandazioni di Glasgow, le emissioni globali dal 2030 diminuiranno del 12 per cento all'anno", ha invece affermato il presidente della Cop26, il britannico Alok Sharma. Tuttavia, quest’ultimo ha messo in guardia dal mancato rispetto delle raccomandazioni dei vertici sul clima precedenti, in quanto ciò potrebbe provocare “disastri e aggravare le crisi alimentare ed energetica”. “Di quante sveglie ha ancora bisogno il mondo?”, ha chiesto Sharma, citando come casi esemplificativi le inondazioni in Pakistan e le ondate di siccità in Cina. Tra le note positive, il presidente della Cop26 ha fatto notare che “più del 90 per cento dell’economia globale è ora coperta dall’obiettivo "neutralità zero", una percentuale in aumento rispetto allo scorso anno. “Le più grandi società e istituzioni globali del mondo hanno aderito alla "neutralità zero" e hanno iniziato ad implementarla, creando i cosiddetti "posti di lavoro verdi" e versando miliardi di denaro nelle industrie verdi”, ha riferito Sharma. (Cae)