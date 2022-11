Pakistan: Khan, marcia di protesta antigovernativa si terrà martedì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La "lunga marcia" verso Islamabad per protestare contro il governo e chiedere elezioni anticipate si terrà martedì 8 novembre. Lo ha annunciato l'ex premier del Pakistan Imran Khan, sopravvissuto giovedì ad un tentato omicidio e che da tempo chiede con il suo partito Pakistan Tehreek-e-Insaf (Pti) di tornare al voto. "La nostra marcia riprenderà martedì dal luogo di Wazirabad dove io e altre 11 persone siamo state colpite da arma da fuoco e (l'iscritto del Pti) Moazzam (Gondal) è stato martirizzato", ha detto Khan citato dal sito dell'emittente "24 News". Oggi l'ex ministro degli Interni Sheikh Rashid Ahmed aveva precisato in un messaggio su Twitter che la protesta è stata "rimandata ma non annullata", lamentando inoltre che a tre giorni dall'attentato contro l'ex premier non sia stato ancora reso pubblico un primo rapporto informativo. (segue) (Inn)