Francia: Parigi punta a raggiungere il 40 per cento di “edilizia popolare” entro il 2035

- La città di Parigi si è posta l’obiettivo di una quota 40 per cento di "edilizia popolare", di cui il 3 per cento di alloggi sociali e il 10 per cento intermedi, entro il 2035. È quanto affermato dal portavoce del Partito comunista francese, Ian Brossat, secondo cui quest’obiettivo sarà possibile grazie alla revisione del Piano urbanistico locale (Plu). L'obiettivo del 25 per cento di alloggi sociali nella capitale, fissato dall'ex sindaco socialista Bertrand Delanoe all'inizio degli anni 2000, è stato "quasi raggiunto oggi", ha affermato Brossat che al consiglio comunale di Parigi ha la delega l’edilizia abitativa. “A inizio 2021 la capitale aveva già finanziato il 24,8 per cento degli alloggi sociali e “raggiungeremo il 25 per cento delle consegne nel 2025”, ha detto Brossat. Non mancano, tuttavia, le problematiche per una città come Parigi dove, stando ai dati dell'Osservatorio degli affitti nell'agglomerato parigino (Olap), il prezzo medio di acquisto al metro quadrato è di circa 10 mila euro e dove un affitto di uno spazio di 50 metri quadrati costa in media 1.200 euro al mese. Non a caso la capitale francese perde circa 10 mila abitanti ogni anno.(Frp)