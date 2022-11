Usa: sottosegretario Lu da oggi in missione in Turkmenistan, Uzbekistan e Kazakistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato degli Stati Uniti per l'Ufficio per gli affari dell'Asia meridionale e centrale Donald Lu parte oggi in missione per il Turkmenistan, Uzbekistan e Kazakistan, Paesi che coprirà fino al prossimo 11 novembre. Lo riferisce in una nota il dipartimento di Stato, precisando il viaggio è stato programmato con l'intenzione di rafforzare l'impegno degli Stati Uniti "per l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale di ciascun paese" ed in linea con "il nostro obiettivo comune di un'Asia centrale prospera, sicura e democratica". In Turkmenistan, il sottosegretario Lu incontrerà gli ex alunni del programma di scambio ed alti funzionari governativi per discutere della partnership fra i due Paesi su una serie di questioni bilaterali e regionali. La delegazione si recherà quindi in Uzbekistan per incontrare funzionari del governo, società civile e gruppi culturali per promuovere ulteriormente il sostegno di Washington all'emancipazione delle donne e alle ragazze e alla libertà di religione o credo. In Kazakistan, infine, Lu incontrerà i leader economici e imprenditoriali per discutere della stabilità economica e della connettività regionale dell'Asia centrale, nonché i leader della società civile per sostenere il loro ruolo vitale nel plasmare il futuro del Kazakistan. Mentre si trova nella regione, prosegue la nota, il sottosegretario Lu discuterà del lancio dell'Iniziativa per la resilienza economica in Asia centrale. Attraverso l'Iniziativa, gli Stati Uniti forniranno 25 milioni di dollari di finanziamenti per rafforzare le rotte e le capacità commerciali regionali, istruire e formare una forza lavoro qualificata e attrarre investimenti internazionali in Asia centrale. (Res)