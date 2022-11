Milano: nel parco Chiesa Rossa una nuova area giochi per i bambini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nucleo centrale è costituito dall'area del movimento in cui tutti i giochi sono adatti a tutti e tutte, tanto a un uso statico quanto a un gioco atletico, senza mai rinunciare al coinvolgimento e alla condivisione dell'esperienza: i giochi sono sempre accessibili e utilizzabili in piedi, seduti o distesi e integrano, in modo innovativo, arrampicate con sedute e giochi esperienziali e sensoriali. Le aree dedicate alla musica e alle attività ricreative si distaccano dal nucleo centrale per espandersi verso le radure naturali del parco. Qui si trovano un villaggio di casette e animali in legno: un lungo serpente, insieme gioco e panchina, invita a momenti di conversazione e lettura. Infine, il muro che chiude il parco a nord ospita due murales che richiamano l'idea di un teatrino e di una porta di calcio, stimolando nuove soluzioni di gioco e relazione. Non manca una mappa multisensoriale per raccontare l'area giochi rendendola accessibile, attraverso la lingua dei segni italiana, e la comunicazione aumentativa alternativa. Grazie alla collaborazione con la Cooperativa Sociale Zero5 fino al luglio 2024 presso l'area giochi si terranno proposte di arte e lettura oltre a workshop sul gioco inclusivo aperti alla cittadinanza. Alle scuole d'infanzia e primarie del Municipio 5 saranno inoltre dedicati laboratori ludici e di inclusione. La realizzazione dell'aria giochi all'interno del Parco in Chiesa Rossa costituisce l'ottavo intervento in città del progetto "Gioco al Centro-Parchi gioco per Tutti" dopo quello di piazza Ovidio (Municipio 4, marzo 2022) e nei Giardini Pierangelo Bertoli (Municipio 8, settembre 2021); in piazza Paci (Municipio 6, febbraio 2021); Giardini Ezio Lucarelli (Municipio 3, settembre 2020); Giardini Martinetti (Municipio 7, settembre 2019); parco di Villa Finzi (Municipio 2, giugno 2019) e nei Giardini Montanelli (Municipio 1, aprile 2018). (Com)