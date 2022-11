Guinea Equatoriale: governo accusa Spagna, Francia e Stati Uniti di ingerenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guinea Equatoriale ha accusato i governi di Spagna, Francia e Stati Uniti di "ingerenza" nelle elezioni generali previste per il prossimo 20 novembre, dove il presidente uscente Teodoro Obiang Nguema Mango - al potere da 43 anni - si è candidato per un sesto mandato. In una nota, la presidenza di Malabo ha criticato i tre Paesi occidentali per aver inviato osservatori elettorali ad una riunione del Convergence for Social Democracy (Cpds), l'unico partito di opposizione non vietato in nel Paese africano. Secondo il partito, i diplomatici sono stati regolarmente invitati. La campagna per le elezioni presidenziali, legislative, senatoriali e municipali è stata ufficialmente aperta giovedì in Guinea Equatoriale, Paese indipendente dalla Spagna dal 1968. Nel giorno di apertura della campagna il presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ha annunciato la sua candidatura per un sesto mandato. (segue) (Res)