Migranti: Roggiani (Pd), non c'è rispetto della dignità umana in come Governo sta gestendo l'emergenza

- Nel modo in cui il Governo sta gestendo l'emergenza migranti bloccati sulle navi delle Ong "non c’è rispetto della dignità umana e delle regole internazionali". Lo afferma sui propri profili social Silvia Roggiani, deputata e segretaria del Pd Milano Metropolitana. "Quanto il Governo sta facendo nel porto di Catania è inaccettabile - prosegue Roggiani -. Facciano subito sbarcare tutte le persone a bordo della Humanity 1. Come Partito Democratico abbiamo chiesto al ministro Piantedosi di venire in Aula a Montecitorio a riferire sulle decisioni disumane prese: scelte di mero posizionamento politico sulla pelle delle persone. Lo dimostra Salvini, ministro delle Infrastrutture, che non ha perso tempo firmando anche lui il divieto alla Geo Barents di sostare nelle nostre acque. Una vergogna per tutte e tutti noi". (Rem)