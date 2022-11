Reddito cittadinanza: Osnato (Fd'I), bene accertamenti procure su illeciti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il reddito di cittadinanza è uno dei grandi abbagli che i governi a guida Cinque stelle hanno prospettato ai cittadini italiani. Dopo averlo sperimentato per anni, nessuno può affermare né che abbia risolto il problema della povertà (come qualcuno affacciato dai balconi sosteneva), né tantomeno che abbia risolto il deficit occupazionale di alcune realtà territoriali italiane". Lo dichiara Marco Osnato, deputato di Fratelli d'Italia, in una nota spiegando che oggi molte Procure della Corte dei Conti, secondo articoli di giornale, "ritengono che il danno erariale causato da percettori di reddito irregolari e, soprattutto, da coloro, Inps e comuni 'poco accorti', che li hanno concessi con 'manica larga', debba essere perseguito dalla magistratura contabile". (segue) (Com)