Reddito cittadinanza: Osnato (Fd'I), bene accertamenti procure su illeciti (2)

- "Sicuramente - prosegue l'esponente di Fd'I - le responsabilità sono in primo luogo individuali e quindi è giusto colpire chi, magari con dichiarazioni mendaci, ha ottenuto l'indebita percezione, ma allo stesso tempo è giusto colpire chi per disattenzione o, ancora peggio, con consapevolezza ha ritenuto che il reddito di cittadinanza fosse 'un argent de poche' da distribuire a pioggia, magari anche con scopi clientelari. Nel momento in cui tante famiglie e tante aziende italiane soffrono per il caro energia, appare giusto ed equo recuperare più risorse possibili dalla spesa improduttiva o peggio da quella compiuta in modo illecito. Ben vengano quindi gli accertamenti di responsabilità e il recupero dei danni", conclude. (Com)