Sicurezza: "Times" svela gruppo hacker che prende di mira aziende, esponenti governativi e giornalisti

- Investigatori privati collegati alla City di Londra stanno sfruttando il gruppo hacker con sede in India WhiteInt per prendere di mira aziende britanniche, funzionari governativi e giornalisti. È quanto emerge da un’inchiesta pubblicata sull’edizione domenicale del “The Times” che – collaborando con l’Ufficio di giornalismo investigativo – ha avuto accesso al database del gruppo hacker che rivela la straordinaria portata degli attacchi. I dati visionati dalla testata britannica mostrano che i criminali hanno preso di mira gli account di posta elettronica privati di oltre 100 vittime per conto di investigatori che lavorano per Stati autocratici, avvocati britannici e loro ricchi clienti. Fra le persone che hanno subito delle violazioni informatiche, diverse personalità critiche nei confronti del Qatar che hanno minacciato di smascherare alcune irregolarità commesse dal Paese del Golfo in vista dell’apertura della Coppa del Mondo di calcio. È la prima volta che i database interni di un importante gruppo di hacker vengono divulgati ai media e rivelano molteplici cospirazioni criminali. Alcuni dei clienti degli hacker sono investigatori privati utilizzati da importanti studi legali con sede nella City di Londra. (segue) (Rel)