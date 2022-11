Sicurezza: "Times" svela gruppo hacker che prende di mira aziende, esponenti governativi e giornalisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indagine del “Times” e dell’Ufficio di giornalismo investigativo, basata sui documenti trapelati e su attività sotto copertura effettuate in India, rivela che lo scorso maggio, tre settimane dopo l'annuncio della sua nomina, al gruppo hacker è stato chiesto di prendere di mira l'editore politico della “Bbc”, Chris Mason. Fra le persone prese di mira anche il presidente svizzero, Ignazio Cassis, che è stato indicato come un obiettivo per il gruppo hacker dopo aver incontrato lo scorso aprile l’allora primo ministro Boris Johnson a Downing Street per discutere delle sanzioni contro la Russia. Philip Hammond, cancelliere dello Scacchiere fra il 2016 e il 2019, ha subito delle violazioni informatiche mentre ricopriva tale incarico e stava subendo le ricadute provocata dal cosiddetto “caso Skripal”, l’avvelenamento dell’ex spia russa Sergej Skripal e di sua figlia Julia avvento a Salisbury nel 2018 e per cui è stata ufficialmente accusato il servizio segreto militare russo. (segue) (Rel)