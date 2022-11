Sicurezza: "Times" svela gruppo hacker che prende di mira aziende, esponenti governativi e giornalisti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra le altre personalità presenti negli archivi degli hacker indiani, risulta che un investigatore privato assunto da uno studio legale londinese che agirebbe per conto dello Stato russo avrebbe ordinato loro di prendere di mira un oligarca residente in Regno Unito considerato non fedele al presidente russo Vladimir Putin. Nome molto noto per vicissitudini sportive e non solo, Michel Platini: l’ex calciatore della Juventus ed ex presidente dell’Uefa, secondo le indagini del “Times”, avrebbe subito una violazione informativa poco prima della sua deposizione con la polizia francese per rispondere delle accuse di corruzione relative ai Mondiali in Qatar. Fra gli obiettivi degli hacker, peraltro, figura anche Jonathan Calvert, giornalista del “Times” in prima linea nell'esporre la corruzione che ha portato la Fifa ad assegnare la Coppa del Mondo al Qatar nel 2010. (segue) (Rel)