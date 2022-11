Sicurezza: "Times" svela gruppo hacker che prende di mira aziende, esponenti governativi e giornalisti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli hacker, inoltre, hanno violato le caselle di posta elettronica di Ruth Buscombe, capo della strategia di gara britannica del team di Formula 1 Alfa Romeo, e di Otmar Szafnauer, quando era amministratore delegato del team Aston Martin fra il 2018 e l’inizio di quest’anno. Infine, gli hacker hanno preso il controllo dei computer di proprietà di politici, generali e diplomatici pachistani e hanno intercettato le loro conversazioni private apparentemente per volere dei servizi segreti indiani. Il gruppo WhiteInt, è gestita da un appartamento al quarto piano in un sobborgo della città indiana di Gurugram. La figura di riferimento del gruppo, secondo il “Times”, è Aditya Jain, 31 anni, un'esperta di sicurezza informatica televisiva occasionale che svolge anche un lavoro diurno presso l'ufficio indiano della società di contabilità britannica Deloitte. Per sette anni, Jain ha gestito una rete di hacker che sono stati assunti da investigatori privati britannici per rubare le caselle di posta elettronica dei loro obiettivi usando tecniche di "phishing". Il gruppo, inoltre, sfrutta dei software in grado di prendere il controllo di telecamere e dei microfoni dei computer e consentire loro di visualizzare e ascoltare le vittime di tali violazioni informatiche. (Rel)