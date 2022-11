Emirati-Ue: Borrell incontra ministro Esteri emiratino, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell’Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha incontrato il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Abdullah bin Zayed al Nahyan, con cui ha discusso di come rafforzare il legame tra l’Ue e il Paese del Golfo e “portarlo a un livello strategico”. Lo ha affermato, oggi, lo stesso Borrell sul proprio account Twitter. “Collaborando possiamo affrontare sfide congiunte come le ripercussioni a livello globale dell'aggressione russa contro l'Ucraina, i cambiamenti climatici e la stabilità regionale”, ha affermato l’Alto rappresentante. Il colloquio tra Borrell e il ministro emiratino si è svolto in occasione del forum di Sir Bani Yas, un evento che vede riuniti ministri ed esperti di politica estera da diversi Paesi per discutere di pace e sicurezza in Medio Oriente. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa emiratina “Wam”, nel corso dell’incontro, Borrell e il capo della diplomazia degli Emirati hanno rivolto l’attenzione anche ad alcune questioni regionali e internazionali, tra cui la crisi ucraina e il fascicolo energetico.(Res)