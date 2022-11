Migranti: Rauti (Fd'I), sì assistenza umanitaria ma Italia non è campo profughi Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Vice Capogruppo Vicario di Fratelli d’Italia in Senato

23 luglio 2021

- "Il governo Meloni risponde in fretta alle emergenze. Sugli sbarchi dei migranti, sì alla prima assistenza umanitaria ma l’Italia non può diventare il campo profughi d’Europa. E sulla crisi energetica stanzia 30 miliardi contro il caro bollette per sostenere famiglie e imprese". Così la senatrice di Fratelli d'Italia, Isabella Rauti, sottosegretario alla Difesa ai microfoni del Tg2. (Rin)