Roma: domani al via la tre giorni di "Campo scuola giovani" della Cisl Lazio

- La didattica, l'impegno sindacale e sociale, la condivisione e il confronto, l'ascolto e la crescita. Guardando al futuro e accendendo i riflettori sui giovani. C'è tutto questo e molto di più nel Campo Scuola Giovani Cisl Lazio. Una tre giorni (7-8-9 novembre) in programma a Roma, presso il complesso scolastico Seraphicum. "Non è certamente per caso che l'evento viene presentato con una frase pronunciata da Papa Francesco in occasione dell'incontro con i Giovani all'Avana, durante il viaggio apostolico del settembre 2015. Questa frase: "Nell'obiettività della vita deve entrare la capacità di sognare. E un giovane che non è capace di sognare è recintato in sé stesso. È chiuso in sé stesso. Tutti sognano cose che non accadranno mai. Ma sognale, desiderale, cerca orizzonti, apriti, apriti a cose grandi", si legge in una nota. (segue) (Com)