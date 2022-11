Roma: domani al via la tre giorni di "Campo scuola giovani" della Cisl Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spiega il segretario generale della Cisl Lazio Enrico Coppotelli: "Siamo consapevoli, come Cisl Lazio, di aver lanciato una sfida ambiziosa, difficile, complessa, proprio in un momento dove sempre meno si parla di giovani generazioni. Ma proprio per questo esaltante. I giovani non sono soltanto il futuro, sono il presente. E la loro voce andrebbe ascoltata di più. Confrontandosi e ponendosi degli obiettivi in un orizzonte di crescita, personale e collettiva. Lo scopo di un Campo Scuola è questo, perché consente di coniugare la didattica con la visione, la capacità di interagire con la possibilità di mettersi alla prova". Aggiunge Coppotelli: "La formula del Campo Scuola favorisce la riflessione in un clima di impegno forte e di comunità. La formazione, personale e di gruppo, costituisce la spina dorsale del nostro sistema culturale e sociale. L'interazione coinvolge sia la didattica che la sfera emotiva. E' per questo che siamo orgogliosi di aver organizzato questo progetto". (segue) (Com)