Roma: domani al via la tre giorni di "Campo scuola giovani" della Cisl Lazio (3)

- "Peraltro lo facciamo in un momento storico nel quale è prioritario insistere su tematiche come la solidarietà, la sussidiarietà, l'impegno per migliorare la qualità della vita delle persone fragili e svantaggiate. Lo facciamo mettendo al centro un'esperienza concreta, la nostra. La Cisl infatti mette a disposizione non soltanto la propria storia come sindacato, ma il suo essere un punto di riferimento per chi crede in un processo di partecipazione e di crescita umana mettendo sempre la persona al centro. Di tutto questo i giovani sono la punta di diamante e alla fine saranno loro ad arricchire ognuno di noi. Si sono iscritti a partecipare tante ragazze e ragazzi provenienti dai diversi territori della nostra Regione e impegnati in altrettanti contesti lavorativi pubblici,privati e nel volontariato, saranno loro i veri protagonisti di questo nostro Campo Scuola", conclude. (segue) (Com)