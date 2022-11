Roma: domani al via la tre giorni di "Campo scuola giovani" della Cisl Lazio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'apertura è prevista per il 7 novembre alle ore 12:30 con l'intervento del segretario generale della Cisl Lazio Enrico Coppotelli. Alle 14.30 il modulo sulla Cisl. Le radici, il pensiero sociale ed il suo modello organizzativo". Protagonista il professor Aldo Carera, presidente della Fondazione Pastore. Alle 16:30 la presentazione dei servizi Cisl Lazio a cura dei responsabili degli enti e delle associazioni. La giornata dell'8 novembre inizierà alle ore 9 con l'appuntamento "Giovani, lavoro e sindacato". Con il professor Romano Benini, docente di sociologia dell'Università La Sapienza di Roma. Alle ore 10:30 il professor Pierluigi Fratarcangeli (docente del Ministero dell'Istruzione) illustrerà il tema "La comunicazione sindacale efficace". Seguiranno dei lavori di gruppo. Alle ore 14:30, "Edutech District: per il superamento del Mismatch tra formazione e mondo del lavoro". L'esperienza del metaverso: prevista una simulazione con i corsisti. A dirigere il tutto la professoressa Elisabetta Giustini, dirigente scolastico dell'Iti Galilei di Roma. Il 9 novembre, alle ore 9, il professor Federico Bertucci (direttore scientifico e docente del corso "Management e controllo Fondi Ue" della Luiss Business School) terrà il corso "I Giovani e l'Europa". Poi i lavori di gruppo. Alle 12 il confronto tra i giovani partecipanti e Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl. (Com)