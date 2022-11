Libia: inviato Onu Bathily, necessarie elezioni per porre fine a fase di transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo dieci anni, è giunto il momento di porre fine alla fase di transizione in Libia organizzando elezioni “libere ed eque”. Lo ha affermato il rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, in dichiarazioni rilasciate all’emittente televisiva “Al Araby”, evidenziando come le elezioni rappresentino una richiesta avanzata da “tutti i libici”, oltre che un desiderio espresso da “leader dell’Oriente e dell’Occidente”. Rivolgendosi alle autorità del Paese nordafricano, l’inviato le ha esortate ad impegnarsi in un dialogo a livello nazionale e ad “adottare misure concrete per tenere le elezioni il prima possibile, traducendo le proprie parole in fatti”. Da parte sua, Bathily ha affermato che continuerà a visitare le diverse regioni libiche, dirigendosi anche a sud. “Il popolo libico vuole scegliere leader che abbiano a cuore la propria situazione economica e i propri bisogni sociali, sanitari ed educativi”, ha affermato l’inviato. (segue) (Lit)