Libia: inviato Onu Bathily, necessarie elezioni per porre fine a fase di transizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, Bathily ha partecipato a una “simulazione” di un ipotetico processo elettorale, organizzata dal Governo di unità nazionale (Gun) guidato dal primo ministro ad interim Abdulhamid Dabaiba. In questa occasione, il premier ha affermato che il proprio esecutivo “è in grado di organizzare elezioni in tutte le regioni della Libia” e di aver adempiuto ai propri obblighi anche a livello logistico, come mostrato dalla simulazione stessa. Nel frattempo, il potere in Libia continua a essere conteso da due coalizioni rivali: da una parte il Governo di unità nazionale del premier ad interim Dabaiba con sede a Tripoli, riconosciuto al livello internazionale ma sfiduciato dal Parlamento; dall’altra il Governo di stabilità nazionale designato dalla Camera dei rappresentanti di Tobruk e guidato da Fathi Bashagha, già ministro dell’Interno di Tripoli, appoggiato a sua volta dal generale Khalifa Haftar. (Lit)