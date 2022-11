Germania: Lindner, siamo determinati ad attutire aumento costi energetici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il rispetto delle regole sul debito non è solo un requisito costituzionale. Il rispetto del freno all'indebitamento è anche economicamente necessario e adeguato alla produzione. Non stiamo scegliendo la strada dell'espansione fiscale fondamentale. Lo scudo difensivo funge quindi anche da freno all'inflazione. L'attuale crisi non riguarda lo stimolo della domanda. Si tratta di rafforzare la politica di approvvigionamento”, ha spiegato il ministro. “È prevedibile che i prezzi dell'energia non scendano più al livello pre-crisi nel medio termine. Ciò aumenta la pressione per ristabilire il modello economico della Germania. Nella competizione globale, ora possiamo sviluppare un vantaggio che durerà per decenni. La nostra economia e il nostro Stato hanno il potere, i mezzi e, con la politica di approvvigionamento, anche un concetto per raggiungere quest’obiettivo”, ha concluso il ministro. (Geb)